Инструкторы семи стран НАТО проводят обучение военных во Львовской области

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Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО будут помогать украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам альянса.
Инструкторы семи стран НАТО проводят обучение военных во Львовской области
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«В течение двух месяцев иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции помогают украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

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