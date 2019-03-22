Инструкторы семи стран НАТО проводят обучение военных во Львовской области
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
«В течение двух месяцев иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции помогают украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».