Инструкторы семи стран НАТО проводят обучение военных во Львовской области

Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО будут помогать украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«В течение двух месяцев иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции помогают украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».