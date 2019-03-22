Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

«И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее президент Украины в ходе выступления на торжественном собрании в Киеве, посвящённом 30-летию выведения войск из Афганистана, заявил, что многие ветераны Афганской войны ныне находятся «на передовой в борьбе с российским агрессором» в рядах украинской армии и правоохранительных ведомств.