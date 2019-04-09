На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.

«Кричащие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — написал Чалый на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что во Львовской области инструкторы семи стран НАТО будут помогать украинским военнослужащим приобретать боевой опыт по стандартам альянса.

В октябре на Украину прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130 ВВС США для участия в международных учениях «Чистое небо — 2018».