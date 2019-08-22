Япония планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР на саммите G7

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио намерен обсудить на саммите G7 ситуацию вокруг КНДР.

«Премьер Абэ с 23 по 27 августа будет находиться во Франции для участия в саммите G7. Мы планируем обсудить мировую экономику, торговлю, вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг КНДР», — цитирует ТАСС Ёсихидэ Сугу.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео и его японский коллега Таро Коно провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи.

Отмечалось, что стороны «подтвердили свою общую приверженность цели окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации Северной Кореи и подтвердили силу американо-японского альянса».

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