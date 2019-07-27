Главы МИД Японии и США обсудили по телефону КНДР
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
«(Они. — RT) подтвердили свою общую приверженность цели окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации Северной Кореи и подтвердили силу американо-японского альянса», — сказала она.
Отмечается, что Помпео также подтвердил готовность Вашингтона работать с правительством Японии в рамках широкой повестки дня по региональным и глобальным вопросам.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Северной Кореи.