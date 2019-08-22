Политолог оценил намерение Трампа вернуть захваченных боевиков в страны Европы

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT намерение президента США Дональда Трампа вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.

«Для таких действий у Дональда Трампа нет силовых структур. Подобные меры могут касаться только небольшой группы террористов, которые находятся у американцев и их союзников. Их они могут вернуть, но только по согласованию в другой стороной. И не факт, что государство, откуда родом террористы, будет готово их принять. Тем более, во всех этих случая боевиков ждёт уголовное преследование, а это чревато определёнными сложностями, если таких людей будет много», — сказал он.

По словам эксперта, сама идея американского президента не вызывает ни положительной, ни отрицательной реакции.

«А вот её воплощение кажется слишком сложным для того, чтобы Соединённые Штаты могли заниматься этим в одиночку. Тем более, это не задача страны, которая участвует в конфликте», — считает Брутер.

Ранее Трамп заявил о намерении американской стороны вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.

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