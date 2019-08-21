Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — сказал российский лидер. 

При этом Путин заявил, что «не считает это лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока».

«Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать всё, что происходит в наших странах, и искать вместе решения тех вопросов, которые представляют взаимный интерес», — заявил он.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.

МИД России, комментируя это решение, заявил, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем. 

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