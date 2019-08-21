Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
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«Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — сказал российский лидер.
При этом Путин заявил, что «не считает это лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока».
«Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать всё, что происходит в наших странах, и искать вместе решения тех вопросов, которые представляют взаимный интерес», — заявил он.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.
МИД России, комментируя это решение, заявил, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.