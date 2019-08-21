Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском

Короткая ссылка
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я рад новой встрече», — сказал он.

Как отмечается, Ниинистё выразил надежду, что визит Путина будет успешным, отметив, что Финляндия внимательно следила за переговорами президента России с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — добавил он.

Ранее Путин прибыл в Хельсинки, где он, как ожидается, обсудит c Ниинистё «тенденции в мире и геополитике», ситуацию на Украине, Арктику и полёты над Балтикой

Летом 2017 года Путин по итогам пресс-конференции с Ниинистё поблагодарил журналистов по-фински.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить