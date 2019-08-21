Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском

Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.

«Я рад новой встрече», — сказал он.

Как отмечается, Ниинистё выразил надежду, что визит Путина будет успешным, отметив, что Финляндия внимательно следила за переговорами президента России с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — добавил он.

Ранее Путин прибыл в Хельсинки, где он, как ожидается, обсудит c Ниинистё «тенденции в мире и геополитике», ситуацию на Украине, Арктику и полёты над Балтикой.

Летом 2017 года Путин по итогам пресс-конференции с Ниинистё поблагодарил журналистов по-фински.

Подробнее — в материале RT.