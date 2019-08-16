Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ниинистё
- РИА Новости
По его словам, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в экономической, природоохранной и гуманитарной областях.
Также будет затронут вопрос перспективы восстановления конструктивного диалога России с ЕС.
«Конечно же, вопросы взаимодействия в Арктике, опять-таки, в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете. Наверняка будет (обсуждаться. — RT) безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полётов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров в военной авиации», — заявил он.
Помощник президента России добавил, что лидерами будут обсуждены различные международные темы.
Путин и Ниинистё встретятся 21 августа в Хельсинки.