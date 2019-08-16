Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ниинистё

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе предстоящих переговоров лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят Арктику и полёты над Балтикой. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в экономической, природоохранной и гуманитарной областях.

Также будет затронут вопрос перспективы восстановления конструктивного диалога России с ЕС.

«Конечно же, вопросы взаимодействия в Арктике, опять-таки, в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете. Наверняка будет (обсуждаться. — RT) безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полётов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров в военной авиации», — заявил он.

Помощник президента России добавил, что лидерами будут обсуждены различные международные темы.

Путин и Ниинистё встретятся 21 августа в Хельсинки.