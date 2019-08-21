В Госдуме напомнили о санкциях после заявления о возвращении России в G8

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Член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов в беседе с ФАН оценил возможность возвращения России к работе в G8.
В Госдуме напомнили о санкциях после заявления о возвращении России в G8
  • РИА Новости

Как считает депутат, это необходимо увязывать не с ситуацией на Украине, а со снятием санкций с России.

«Эти санкции в соответствии с международными нормами не имеют под собой никакой правовой основы и только сдерживают устойчивое развитие Европы и других регионов», — сказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

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