В Госдуме напомнили о санкциях после заявления о возвращении России в G8

Член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов в беседе с ФАН оценил возможность возвращения России к работе в G8.

Как считает депутат, это необходимо увязывать не с ситуацией на Украине, а со снятием санкций с России.

«Эти санкции в соответствии с международными нормами не имеют под собой никакой правовой основы и только сдерживают устойчивое развитие Европы и других регионов», — сказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.