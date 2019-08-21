В Госдуме прокомментировали возможность возвращения России в G8

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

«России такое предложение, безусловно, будет интересно. Потому что мы готовы участвовать в переговорах со всеми ведущими странами, что мы и делаем, не участвуем только в G8. Ни одно правильное решение сегодня по какому-то серьёзному вопросу невозможно без участия России», — заявил он.

По его словам, это прекрасно понимают все участники G7. Как считает депутат, конфигурация «Большой восьмёрки» будет способствовать решению многих мировых задач.

Со своей стороны, американист и профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с Nation News сказал, что если президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон действительно выступят с такой инициативой, то это будет исключительно позитивный исход.

«Предложение будет исходить от двух великих держав, и мы его серьёзно рассмотрим», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7.