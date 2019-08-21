В ЕС прокомментировали сообщения о желании Трампа купить Гренландию

В Евросоюзе прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

«Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», — заявила представитель Европейской комиссии Наташа Берто. Её слова приводит Politico.

Ранее Трамп подтвердил, что интересовался вопросом покупки острова «стратегически».

Со своей стороны, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США о покупке Гренландии. Она отметила, что этот крупнейший остров в мире не продаётся.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о желании Трампа купить Гренландию.