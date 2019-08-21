В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, при каком условии иранская сторона готова вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД
  • РИА Новости

По его словам, для этого Европа должна начать соблюдать свою часть сделки.

«Если Европа выполнит свои обязательства по сделке, мы вернёмся к исполнению своих. Мы сделаем это, даже если США не вернутся в СВПД», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Стокгольме.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран при необходимости готов продолжить сокращать обязательства по СВПД.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.

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