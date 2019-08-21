Китай поддержал усилия России по решению проблемы незаконных вырубок

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Власти Китая поддерживают усилия России, направленные на упорядочение сотрудничества в лесопромышленной сфере и решение проблемы незаконной вырубки лесов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
Китай поддержал усилия России по решению проблемы незаконных вырубок
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Как подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве, сотрудничество в лесной промышленности является важной составляющей практического сотрудничества между Москвой и Пекином.

«Но вместе с тем в развитии лесной промышленности России существует проблема незаконной вырубки лесов», — указывается в сообщении МИД Китая.

Ведомство выразило готовность решить эту проблему вместе с российской стороной.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия Пекина в решении проблемы незаконных вырубок.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Кобылкина.

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