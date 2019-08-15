В Минприроды России допустили введение запрета на экспорт леса в КНР

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

«Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (нелегальной вырубки леса. — RT), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал министр.

Ранее Кобылкин выступил за увеличение числа лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. По его мнению, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз, в 2018 году ущерб от деятельности чёрных лесорубов в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.