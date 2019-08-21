Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мадуро также добавил, что эти переговоры идут уже несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.