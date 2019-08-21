Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США.
Об этом сообщает РИА Новости.
Мадуро также добавил, что эти переговоры идут уже несколько месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.
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