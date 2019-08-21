В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД

Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США рассматривают возможность разработки гиперзвуковой ракеты радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности... Мы идём по пути ракетной программы», — цитирует Маккарти РИА Новости.

Он отметил, что размещение баллистической боеголовки на лёгкой гиперзвуковой ракете выходит за пределы соответствия ДРСМД.

«Мы рассматриваем такие возможности», — добавил Маккарти.

Ранее представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер высказался по поводу развёртывания крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении, которые были запрещены ДРСМД.