В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД

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Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США рассматривают возможность разработки гиперзвуковой ракеты радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности... Мы идём по пути ракетной программы», — цитирует Маккарти РИА Новости. 

Он отметил, что размещение баллистической боеголовки на лёгкой гиперзвуковой ракете выходит за пределы соответствия ДРСМД. 

«Мы рассматриваем такие возможности», — добавил Маккарти. 

Ранее представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер высказался по поводу развёртывания крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении, которые были запрещены ДРСМД.

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