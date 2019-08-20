Эксперт прокомментировал отставку премьера Италии

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение президента Италии Серджо Маттареллы принять отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.
Эксперт прокомментировал отставку премьера Италии
  • globallookpress.com

«Произошёл раскол в правящей коалиции, «Лига Севера» последние свои действия проводила таким образом, что дальнейшее существование коалиционного правительства стало невозможным. На фоне этого Джузеппе Конте для себя оптимальным вариантом выбрал уход в отставку. Дальше вопрос состоит в том, как будут развиваться события. Возможны новые выборы, что, скорее всего, и произойдёт», — сказал он.

По словам эксперта, после ухода Конте в отставку начнутся консультации со спикерами палат, с крупнейшими политическими партиями Италии.

«Пока всё это будет вести Маттарелла. Ему нужно понять, можно ли формировать новое парламентское большинство... Пока всё идёт в рамках относительно спокойного, прописанного регламента», — заключил Солонников.

Ранее Маттарелла провёл встречу с Конте в Квиринальском дворце и принял его отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить