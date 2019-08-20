Эксперт прокомментировал отставку премьера Италии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение президента Италии Серджо Маттареллы принять отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

«Произошёл раскол в правящей коалиции, «Лига Севера» последние свои действия проводила таким образом, что дальнейшее существование коалиционного правительства стало невозможным. На фоне этого Джузеппе Конте для себя оптимальным вариантом выбрал уход в отставку. Дальше вопрос состоит в том, как будут развиваться события. Возможны новые выборы, что, скорее всего, и произойдёт», — сказал он.

По словам эксперта, после ухода Конте в отставку начнутся консультации со спикерами палат, с крупнейшими политическими партиями Италии.

«Пока всё это будет вести Маттарелла. Ему нужно понять, можно ли формировать новое парламентское большинство... Пока всё идёт в рамках относительно спокойного, прописанного регламента», — заключил Солонников.

Ранее Маттарелла провёл встречу с Конте в Квиринальском дворце и принял его отставку.