Политолог прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он поддержал бы возвращение России в G8.
Политолог прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
  • Reuters

Асафов отметил, что Россия так или иначе сотрудничает со всеми, кто готов к этому, в том числе и с участниками G8.

«То есть для нашей страны ущерба нет. А вот для «восьмёрки» есть, потому что она теперь неполноценна и не может претендовать на полноту крупных мировых акторов. Приглашение России обратно — логичный шаг. В данном случае Трамп реагирует на конструктивную встречу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Не Россия, исключённая из международных крупных площадок, организаций и альянсов, рискует остаться одна. Эти риски есть только у США из-за их политики и ультимативной диктовки своих требований», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

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