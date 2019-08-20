В Совфеде оценили слова Трампа о возможном возвращении России в G8

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он поддержал бы возвращение России в G8.

«Лидеры ведущих государств понимают, что без России в глобальном мире сейчас обойтись невозможно. Наша страна занимает очень важное место в решении любого мирового конфликта и проблемы. Что же касается возвращения к прежнему формату, российский лидер Владимир Путин сказал, что наша страна никогда не отказывается от контактов», — сказал он.

Тем не менее, по словам сенатора, «Россия сама никуда не просится, но готова рассмотреть целесообразность своего участия в G8».

«Пока же нас вполне устраивает формат G20, где решаются очень серьёзные вопросы. Участие в G8 для нас не самоцель, у России сейчас другие приоритеты. Тем не менее сейчас наступает некое переосмысление в отношении нашей страны. Все понимают, что мы стремимся к миру», — заключил Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

19 августа российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность возобновления «Большой восьмёрки», отметил, что Россия готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.