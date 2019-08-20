В Госдуме отвергли заявление США об угрозе в космосе со стороны России

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра о том, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
В Госдуме отвергли заявление США об угрозе в космосе со стороны России
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«Соединённые Штаты ищут себе врагов, искусственно создавая угрозы в лице России и Китая. Безусловно, это лоббирование военно-промышленного комплекса с целью выделения финансовых средств на милитаризацию космоса. Россия же, со своей стороны, выступает категорически против этого», — считает депутат.

По его словам, заявления подобного рода со стороны представителя Национальной разведки США «вызывают недоумение».

«Настораживает это лоббирование военно-промышленного комплекса и акцентирование внимания на угрозе со стороны России и Китая. Что, само собой, не соответствует действительности», — сказал Швыткин.

Ранее Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».

По его словам, у США и их союзников «есть жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные».

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