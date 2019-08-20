Пакистан обратится в Международный суд ООН из-за ситуации с Кашмиром
- Reuters
«После изучения всех правовых аспектов Пакистан решил обратиться в Международный суд ООН по поводу статуса Кашмира», — сообщил Куреши изданию ARY News.
Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном.
Вопрос о принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.
5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.
Впоследствии Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с ней.