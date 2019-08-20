В сенате Франции поддержали многосторонний формат СНВ-III

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Глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе в беседе с «Известиями» поддержал многосторонний формат договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
В сенате Франции поддержали многосторонний формат СНВ-III
  • © George Deswijzen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если есть возможность обмениваться информацией по вопросам стратегических вооружений в многостороннем формате, её, безусловно, надо использовать», — отметил Бизе.

По его словам, сторонам необходимо начать переговоры о расширении состава участников, но этот диалог очень сложный и может идти долго, поэтому в первую очередь нужно продлить действие документа, как это предусмотрено в договоре.

Сенатор также отметил, что все страны с ядерным оружием ответственны за то, чтобы усилия по контролю над вооружениями были эффективны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.

19 августа в Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор длился около 3,5 часа.

В ходе пресс-конференции перед началом переговоров с Путиным Макрон заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.

Подробнее — в материале RT.

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