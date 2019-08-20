В Совфеде прокомментировали заявление Макрона о европейском будущем России

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.
В Совфеде прокомментировали заявление Макрона о европейском будущем России
  • Reuters

«И я думаю, что всем понятно, и Макрону давно, что без России ни один глобальный вопрос в мире решить невозможно. Макрон имеет определённое преимущество перед коллегами, и я думаю, что он будет высказывать свою позицию на саммите 24-го», — сказал Джабаров.

Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН отметил, что сказанное Макроном очень важно.

«И даже некоторое лукавство этого заявления, рассчитанное на западного потребителя, имеет содержательный посыл», — полагает сенатор.

Он добавил, что современная Европа без России — неполная.

19 августа в Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор длился примерно 3,5 часа.

В ходе пресс-конференции перед началом переговоров с Путиным Макрон заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.

Подробнее — в материале RT.

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