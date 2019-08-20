Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскрёб Trump Tower и выложил соответствующий фотоколлаж.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — написал глава государства. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.

Ранее Трамп подтвердил, что интересовался возможностью покупки Гренландии со стратегической точки зрения.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной «идею» президента США о покупке Гренландии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о желании Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

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