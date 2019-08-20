Истребители Британии сопроводили российские Су-30 над Балтийским морем

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании подняли в воздух для сопровождения двух самолётов Су-30 ВКС России над Балтийским морем, сообщило британское Минобороны.

«Самолёты Typhoon, размещённые в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сегодня (в понедельник, 19 августа. — RT) сопроводили два российских истребителя Су-30 «Фланкер», когда они пролетали над Балтийским морем», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В мае истребители британских ВВС также сопроводили три военных самолёта России, следовавших вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда.

В конце марта британские военные самолёты сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 над Северным морем вблизи воздушного пространства Великобритании.