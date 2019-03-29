Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем

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Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил Соединённого Королевства.

«ВВС страны тесно сотрудничали с партнёрами по НАТО, чтобы контролировать российские самолёты, проходящие через различные международные воздушные пространства, прежде чем они были перехвачены над Северным морем. Наши истребители сопровождали их из зоны интересов Великобритании и обеспечили, чтобы они не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединённых Штатов над Балтийским морем.

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