Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем

Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.

Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил Соединённого Королевства.

Today, RAF Quick Reaction Alert Typhoon fighter aircraft scrambled from @RAFLossiemouth, with a Voyager from @RAFBrizeNorton, to monitor two Russian Blackjacks approaching UK airspace.



Full story: https://t.co/zHeIvygU28pic.twitter.com/cxWfSCXzkg — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 29 марта 2019 г.

«ВВС страны тесно сотрудничали с партнёрами по НАТО, чтобы контролировать российские самолёты, проходящие через различные международные воздушные пространства, прежде чем они были перехвачены над Северным морем. Наши истребители сопровождали их из зоны интересов Великобритании и обеспечили, чтобы они не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединённых Штатов над Балтийским морем.