Самолёт в Португалии совершил жёсткую посадку

Самолёт Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines повредил фюзеляж при жёсткой посадке в португальском аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах.

Об этом сообщает сайт Airlive.

«Воздушное судно авиакомпании Delta Airlines получило серьёзные повреждения после жёсткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада на Азорских островах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолёт совершал перелёт из Нью-Йорка. Обратный рейс был отменён.

Сведения о пострадавших не приводятся.

15 августа пассажирский самолёт Airbus A321 после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 76 человек.