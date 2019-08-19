Самолёт в Португалии совершил жёсткую посадку
Об этом сообщает сайт Airlive.
«Воздушное судно авиакомпании Delta Airlines получило серьёзные повреждения после жёсткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада на Азорских островах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самолёт совершал перелёт из Нью-Йорка. Обратный рейс был отменён.
Сведения о пострадавших не приводятся.
15 августа пассажирский самолёт Airbus A321 после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 76 человек.