Эксперт прокомментировал жёсткую посадку А321

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Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал жёсткую посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Эксперт прокомментировал жёсткую посадку А321
  • Reuters

«Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам», — заявил он.

По его словам, при попадании птицы в двигатель у самолёта сразу отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара.

Как отметил Романов в беседе с ФАН, лётчики отрабатывают действия в таких ситуациях.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.

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