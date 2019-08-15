Эксперт прокомментировал жёсткую посадку А321
- Reuters
«Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам», — заявил он.
По его словам, при попадании птицы в двигатель у самолёта сразу отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара.
Как отметил Романов в беседе с ФАН, лётчики отрабатывают действия в таких ситуациях.
Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.