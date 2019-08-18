В Белом доме оценили сообщения о желании Трампа купить Гренландию

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Советник американского лидера по экономике Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.
В Белом доме оценили сообщения о желании Трампа купить Гренландию
  • Президент США Дональд Трамп © Jonathan Ernst; Ritzau Scanpix/Magnus Kristensen
  • Reuters

«Это интересная история», — заявил Кудлоу.

При этом он отметил, что «Дания владеет Гренландией».

«Дания — союзник, Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов. Я не хочу предсказывать результат, я просто говорю, что президент, который знает кое-что о покупке недвижимости, хочет изучить возможность покупки Гренландии», — рассказал советник президента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

МИД Гренландии, комментируя это сообщение, отметил, что страна открыта для бизнеса, но «не для продажи».

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