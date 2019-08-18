В Белом доме оценили сообщения о желании Трампа купить Гренландию

Советник американского лидера по экономике Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

«Это интересная история», — заявил Кудлоу.

Dana asks Larry Kudlow about purchasing Greenland "The President knows a thing or two about buying real estate" #FNSpic.twitter.com/HeaxR49JuU — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 18 августа 2019 г.

При этом он отметил, что «Дания владеет Гренландией».

«Дания — союзник, Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов. Я не хочу предсказывать результат, я просто говорю, что президент, который знает кое-что о покупке недвижимости, хочет изучить возможность покупки Гренландии», — рассказал советник президента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

МИД Гренландии, комментируя это сообщение, отметил, что страна открыта для бизнеса, но «не для продажи».