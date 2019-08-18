Рухани: присутствие США в Афганистане не приносит пользу

Военное присутствие США в Афганистане не приносит пользу безопасности этой страны, заявил иранский президент Хасан Рухани во время встречи с афганским послом Абдулгафурой Ливаля.

«Для Ирана присутствие иностранных войск в любой из стран региона проблематично, и мы уверены, что военное присутствие США в Афганистане не приносит никакой пользы для безопасности этой страны и афганского народа — они преследуют свои цели, чтобы создать небезопасную обстановку в регионе», — заявил Рухани.

В начале августа СМИ сообщили, что США готовы вывести несколько тысяч военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения «Талибан»* в рамках сделки по мирному урегулированию.

При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что чётких сроков вывода американских войск из Афганистана нет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.