WP: США готовы вывести несколько тысяч военнослужащих из Афганистана

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США готовы вывести несколько тысяч американских военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения «Талибан»* в рамках сделки по мирному урегулированию.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в соответствии с договорённостями, талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении непосредственно с афганскими властями. При этом Соединённые Штаты сократят свой контингент в стране с примерно 14 тыс. до 8-9 тыс. военных.

Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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