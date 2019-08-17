В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Франции об отношениях с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление экс-главы МИД Франции Юбера Ведрина о том, что Парижу необходимо наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

«Европа дошла до такого состояния, что дальше уже идти некуда, в плане отношений с Россией. Причём реальных оснований для ухудшения отношений не было. Европа повелась на давление США и в итоге понесла колоссальные убытки после введения наших ответных санкций. Снизился товарооборот, снизился туристический поток. Я думаю, европейцы понимают, что дальнейшая конфронтация с Россией не в их интересах», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду, «что прозрение наступит не только у Франции, но и у других представителей Старой Европы».

«Я имею в виду Германию, Италию, Швейцарию. Дело в том, что тон сейчас в ЕС задают так называемые молодые европейцы. Я туда отношу Польшу, страны Балтии, которые изо всех сил пытаются использовать русофобскую политику и везде видят «руку России», везде требуют санкций. Ничего хорошего это не даёт Европе, и сами европейцы стали от этого уставать», — заключил он.

Ранее экс-глава МИД Франции заявил, что Парижу необходимо наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США в случае своего переизбрания на пост главы государства, иначе интересы Европы не будут учтены.