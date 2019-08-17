Премьер Пакистана приветствовал заседание СБ ООН по вопросу Кашмира

Пакистанский премьер-министр Имран Хан приветствовал заседание Совбеза ООН по вопросу статуса штата Джамму и Кашмир.

«Я приветствую заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению серьёзной ситуации в оккупированном штате Джамму и Кашмир. Это первый раз за 50 лет, когда крупнейший в мире дипломатический форум может поднять эту проблему», — написал премьер в Twitter.

Ранее Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру.

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.

Впоследствии Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с соседним государством.