В Госдуме оценили позицию Китая по обвинениям в милитаризации космоса

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление посла Китая в ООН Ли Суна, который выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.

«Китай делает очень серьёзные успехи в научно-технических областях. Их космические разработки поистине уникальны. Это касается и перспектив освоения Луны, Марса. Ни для кого не является секретом, что различные успехи в сфере гражданских технологий в какой-то определённой ситуации могут быть использованы и для разработок военного назначения, потому что технологии есть технологии. Но Китай в данном случае весьма пунктуально выполняет все международные соглашения, которые существуют в этой сфере», — считает депутат.

По словам Новикова, обвинения Соединённых Штатов можно назвать «попыткой оправдать свои собственные действия по милитаризации космоса».

«Подобная политика двойных стандартов является привычной для США. Они считают, что милитаризация космоса — их прерогатива. На таком фоне американские политики предпринимают разного рода политические дымовые завесы, делают заявления, которые являются камуфляжем. Но Китай поддаваться давлению не собирается и будет уверенно защищать свои интересы», — заключил он.

Ранее Ли Сун выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги на Конференции по разоружению в Женеве о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.

Китайский посол напомнил, что Пекин активно содействует мерам по предотвращению гонки вооружения в космосе и не использует вооружение для «поиска стратегий... гегемонии космического пространства».