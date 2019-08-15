В МИД КНР оценили слова Трампа о Гонконге

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В МИД Китая прокомментировали слова президента США Дональда Трампа по поводу возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ситуации в Гонконге.
В МИД КНР оценили слова Трампа о Гонконге
  • Reuters

В ведомстве заявили, что вопрос Гонконга является исключительно внутренним делом КНР, сообщает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на то, что президент Трамп также заявил, что «Гонконг — это часть Китая. Они должны сами решить, не нуждаются в советах». Мы надеемся, что США сдержат своё слово», — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров КНР и США, в МИД заявили о постоянной связи сторон через личные встречи, телефонные беседы и телеграммы.

Ранее Трамп в Twitter выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом «быстро и гуманно» и предложил китайскому лидеру провести личную встречу для обсуждения данной темы. 

13 августа все авиарейсы из Гонконга были вновь отменены в связи с захватом протестующими здания аэропорта.

В полиции сообщили, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

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