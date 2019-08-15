Путин поздравил власти Индии с Днём независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Рамна Натха Ковинда и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днём независимости страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в поздравительной телеграмме индийским властям он выразил уверенность в укреплении сотрудничества двух стран.

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнёрства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — указывается в заявлении.

Российский лидер отметил и большие достижения Индии в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, а также высокий авторитет страны на мировой арене.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и министр энергетики Индии посетят Россию в конце августа.