Путин поздравил власти Индии с Днём независимости

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Рамна Натха Ковинда и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днём независимости страны.
Путин поздравил власти Индии с Днём независимости
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в поздравительной телеграмме индийским властям он выразил уверенность в укреплении сотрудничества двух стран.

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнёрства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — указывается в заявлении.

Российский лидер отметил и большие достижения Индии в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, а также высокий авторитет страны на мировой арене.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и министр энергетики Индии посетят Россию в конце августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить