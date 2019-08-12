Индия интересуется добычей полезных ископаемых на Дальнем Востоке
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«На Дальнем Востоке нас интересует горное дело, коксующийся уголь, литий, медь, руда и другие сферы. Что касается алмазов, мы обсуждаем вопрос обработки российских алмазов в России. Это повысит их стоимость», — отметил он.
Министр добавил, что этот регион также привлекателен с точки зрения туризма, поэтому здесь имеется огромный потенциал для создания рабочих мест в данной сфере.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел и министр энергетики Индии посетят Россию в конце августа.