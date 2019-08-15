Минкультуры Франции сообщило о возможной угрозе обрушения Нотр-Дама
«В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа», — отмечается в заявлении.
Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.
Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электропроводки.
Завотделом монументальной скульптуры ГосНИР Елена Антонова в беседе с НСН оценила перспективы реставрации собора Парижской Богоматери после пожара.