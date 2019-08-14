В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.
В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
  • РИА Новости

«Желание резко поднять стоимость за транзит понятно, с одной стороны, с другой стороны, наши польские коллеги понимают, что адекватно будет поднята цена и на газ, поэтому я думаю, что глобального скачка цен за транзит не будет», — заявил депутат.

Парламентарий не исключил политической мотивированности подобного решения. По его мнению, Россия не будет готова поддерживать сотрудничество в рамках названных условий.

«Мы помним и заявления украинской стороны по поводу требования резкого повышения стоимости транзита за газ, на что «Газпром» сказал: «Вы будете вынуждены получить стоимость самого газа». Та же история ожидает и Польшу», — добавил Ананских.

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить