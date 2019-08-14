В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

«Желание резко поднять стоимость за транзит понятно, с одной стороны, с другой стороны, наши польские коллеги понимают, что адекватно будет поднята цена и на газ, поэтому я думаю, что глобального скачка цен за транзит не будет», — заявил депутат.

Парламентарий не исключил политической мотивированности подобного решения. По его мнению, Россия не будет готова поддерживать сотрудничество в рамках названных условий.

«Мы помним и заявления украинской стороны по поводу требования резкого повышения стоимости транзита за газ, на что «Газпром» сказал: «Вы будете вынуждены получить стоимость самого газа». Та же история ожидает и Польшу», — добавил Ананских.

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».