Польша планирует повысить цены на транзит газа из России
- РИА Новости
По его словам, транзит газа через польский участок трубопровода «Ямал» в ФРГ «не имеет ничего общего» с контрактом на покупку газа, который был заключён польской энергетической компанией PGNiG.
Наимский сообщил, что транзитом через Польшу в Германию поступает около 30 млрд кубометров газа в год.
По его словам, такой транзит возможен «в течение длительного периода в будущем». Представитель правительства Польши назвал это «вопросом бизнеса».
«Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, забесплатно, так не должно происходить. 21 млн злотых (около $5,5 млн) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 км, — это ничего», — приводит его слова РИА Новости.
В июне в Польше сообщили о готовности запустить газопровод на 2 млрд кубометров и присоединить его к украинской ГТС.