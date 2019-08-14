Польша планирует повысить цены на транзит газа из России

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В Польше заявили о намерении добиться существенного увеличения стоимости транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Соответствующее заявление сделал уполномоченный польского кабмина по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.
Польша планирует повысить цены на транзит газа из России
  • РИА Новости

По его словам, транзит газа через польский участок трубопровода «Ямал» в ФРГ «не имеет ничего общего» с контрактом на покупку газа, который был заключён польской энергетической компанией PGNiG.

Наимский сообщил, что транзитом через Польшу в Германию поступает около 30 млрд кубометров газа в год.

По его словам, такой транзит возможен «в течение длительного периода в будущем». Представитель правительства Польши назвал это «вопросом бизнеса».

«Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, забесплатно, так не должно происходить. 21 млн злотых (около $5,5 млн) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 км, — это ничего», — приводит его слова РИА Новости.

В июне в Польше сообщили о готовности запустить газопровод на 2 млрд кубометров и присоединить его к украинской ГТС.

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