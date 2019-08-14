Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.
Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений
  • Reuters

«Необходимость реализации Минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией. — RT) до сих пор не такие, какими бы мы хотели их видеть», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Как ранее заявила Меркель, Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Также Меркель сообщила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить