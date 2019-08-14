Трамп заявил о потере миллиардов долларов из-за избрания президентом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял до $5 млрд из-за того, что стал главой Соединённых Штатов.
Трамп заявил о потере миллиардов долларов из-за избрания президентом
  • Reuters

Как сообщает NBC, об этом он сказал во время посещения нефтехимического завода в американском штате Пенсильвания.

«То, что я президент, стоит мне целого состояния», — отметил Трамп.

По его словам, часть этих финансовых потерь связана с расходами на адвокатов из-за поданных против него исков.

«Это (президентство. — RT), возможно, стоит мне от $3 млрд до $5 млрд. Но мне всё равно, меня это не волнует», — сказал он.

Как уточняет телекомпания, заявления Трампа о суммах, которые он якобы теряет из-за своего избрания президентом, невозможно проверить.

Ранее Трамп выделил часть своей зарплаты американскому министерству.

В апреле 2018 года бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг рассказал в интервью газете The Washington Post, что Трамп в 1984 году притворился своим представителем, чтобы попасть в список 400 самых богатых американцев по версии журнала.

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