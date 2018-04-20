СМИ: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes

Действующий президент США Дональд Трамп в 1984 году притворился своим представителем, чтобы попасть в список 400 самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Об этом заявил бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг в интервью газете The Washington Post.

По данным издания, в мае 1984 года Гринбергу позвонил человек, который представился Джоном Бэрроном и назвал себя официальным представителем Трампа из компании Trump Organization. В ходе разговора он сказал, что Трамп на самом деле намного богаче, чем об этом известно журналистам.

«Большинство активов (Trump Organization. — RT) принадлежит мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу (отцу Дональда Трампа. — RT) принадлежит половина компании... но я думаю, что сейчас вы можете считать (владельцем. — RT) Дональда Трампа», — пояснил Бэррон в беседе с журналистом.

Гринбер выразил уверенность, что по телефону с ним говорил именно Трамп.

Как отмечается, Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.

В марте 2017 года сообщалось, что Трамп занимает 544-е место в списке самых богатых людей планеты.

Рейтинг 400 богатейших американцев по версии Forbes составляется ежегодно.