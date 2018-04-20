СМИ: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes
- Reuters
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По данным издания, в мае 1984 года Гринбергу позвонил человек, который представился Джоном Бэрроном и назвал себя официальным представителем Трампа из компании Trump Organization. В ходе разговора он сказал, что Трамп на самом деле намного богаче, чем об этом известно журналистам.
«Большинство активов (Trump Organization. — RT) принадлежит мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу (отцу Дональда Трампа. — RT) принадлежит половина компании... но я думаю, что сейчас вы можете считать (владельцем. — RT) Дональда Трампа», — пояснил Бэррон в беседе с журналистом.
Гринбер выразил уверенность, что по телефону с ним говорил именно Трамп.
Как отмечается, Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.
В марте 2017 года сообщалось, что Трамп занимает 544-е место в списке самых богатых людей планеты.
Рейтинг 400 богатейших американцев по версии Forbes составляется ежегодно.