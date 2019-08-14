Президент Мозамбика посетит Россию

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Президент Мозамбика Филипе Ньюси 21—23 августа посетит с визитом Россию. Он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Мозамбика посетит Россию
  • © Fabio Cimaglia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Визит президента Ньюси в Россию планируется 21—23 августа», — приводит ТАСС слова представителя мозамбикского посольства.

Отмечается, что главной целью визита является встреча с Путиным, также Ньюси примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.

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