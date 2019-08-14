СМИ рассказали подробности о приблизившемся к самолёту Шойгу F-18

Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.

Об этом пишет газета El Pais.

По данным издания, истребитель входит в отряд Vikas 19 и базируется до 31 августа на литовской базе в районе Шяуляя.

Отряд Vikas 19 состоит из пяти истребителей F-18 и более 100 военнослужащих ВВС Испании.

Ранее стало известно, что натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Лётчики сопровождавших самолёт министра Су-27 не позволили F-18 подойти близко к лайнеру, оттеснив его.

Министерство обороны опубликовало кадры произошедшего.

В НАТО подтвердили, что истребитель альянса приблизился к российскому самолёту для его идентификации.