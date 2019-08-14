СМИ рассказали подробности о приблизившемся к самолёту Шойгу F-18
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Об этом пишет газета El Pais.
По данным издания, истребитель входит в отряд Vikas 19 и базируется до 31 августа на литовской базе в районе Шяуляя.
Отряд Vikas 19 состоит из пяти истребителей F-18 и более 100 военнослужащих ВВС Испании.
Ранее стало известно, что натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Лётчики сопровождавших самолёт министра Су-27 не позволили F-18 подойти близко к лайнеру, оттеснив его.
Министерство обороны опубликовало кадры произошедшего.
В НАТО подтвердили, что истребитель альянса приблизился к российскому самолёту для его идентификации.