Маас призвал привлечь к ответственности виновных в преступлениях в САР

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Глава МИД Германии Хайко Маас на заседании Совбеза ООН призвал принять меры и привлечь к ответственности виновных в преступлениях в Сирии.
Маас призвал привлечь к ответственности виновных в преступлениях в САР
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Маас отметил частые нападения на медицинский персонал, мирных жителей и работников гуманитарных миссий в САР.

«Когда самые основные гуманитарные принципы находятся под угрозой, Совет должен принять меры. Наш долг — сделать это», — заявил он.

Маас также сообщил, что ради спасения человеческих жизней представители ООН должны преодолеть существующие разногласия.

«Преступники должны знать, что они не останутся безнаказанными», — сказал Маас, призвав использовать влияние организации для соблюдению принципов международного гуманитарного права.

В марте Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России.

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