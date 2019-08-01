Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в Идлибе будет «объективным»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в сирийском Идлибе будет «объективным».

«Я верю, что это расследование может принести важные результаты, и я гарантирую, что будет сделано всё, чтобы быть уверенными в том, что расследование полностью объективно и будет проводиться не для того, чтобы что-то доказать, а чтобы узнать правду», — цитирует ТАСС Гутерреша.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Позднее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.