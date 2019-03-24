Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что политическое разрешение кризиса в Сирии невозможно без участия России.

«Россия пытается компенсировать недостаточное экономическое влияние в мире военным влиянием. Как, например, в Сирии», — заявил Маас.

При этом он отметил, что политическое решение сирийского конфликта «не сработает без русских».

«Если мы хотим прийти к политическому решению сирийского конфликта, то это не сработает без русских», — добавил глава МИД Германии.

В январе Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнёре во внешней политике.

Также сирийский президент Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.