Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России
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«Россия пытается компенсировать недостаточное экономическое влияние в мире военным влиянием. Как, например, в Сирии», — заявил Маас.
При этом он отметил, что политическое решение сирийского конфликта «не сработает без русских».
«Если мы хотим прийти к политическому решению сирийского конфликта, то это не сработает без русских», — добавил глава МИД Германии.
В январе Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнёре во внешней политике.
Также сирийский президент Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.