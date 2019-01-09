Путин и Меркель провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин и Меркель провели телефонный разговор
  • Reuters

В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе создание конституционного комитета на основе договорённостей, достигнутых во время четырёхстороннего саммита в Стамбуле с участием России, ФРГ, Турции и Франции, который состоялся в октябре 2018 года.

«Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса», — указано в сообщении. 

В конце декабря Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора.

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