Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе создание конституционного комитета на основе договорённостей, достигнутых во время четырёхстороннего саммита в Стамбуле с участием России, ФРГ, Турции и Франции, который состоялся в октябре 2018 года.

«Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса», — указано в сообщении.

В конце декабря Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора.